РИАМО - 30 мар. Скончавшаяся от коронавируса в одной из столичных больниц 84-летняя женщина страдала сахарным диабетом и рядом других серьезных заболеваний, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

На время лечения она находилась на искусственной вентиляции легких. Также у нее был сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.

В Москве за прошедшие сутки подтверждено 212 новых случаев заражения данной инфекцией. Всего на территории города зарегистрировано 1226 случаев заболевания.

Режим самоизоляции в Московском регионе ужесточен — жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. В России всего зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка