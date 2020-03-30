РИАМО - 30 мар. Из квартиры в Химках бригадой скорой помощи госпитализированы супружеская пара с ножевыми ранениями в грудь, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Выездом на место установлено, что жена на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, причинила телесные повреждения мужу, после чего нанесла себе ножевое ранение», — сказал собеседник агентства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого время здоровью».

С подозреваемой взяли подписку о невыезде.