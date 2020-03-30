РИАМО - 30 мар. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против 55-летнего жителя Клина, которого подозревают в незаконном хранении поддельного алкоголя для дальнейшей продажи, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Бутылки были обклеены поддельными федеральными специальными и акцизными марками.

«Полицейскими обнаружено и изъято более 1 тысячи единиц алкогольной продукции различной емкости на общую сумму более 500 тысяч рублей», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.