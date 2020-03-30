РИАМО - 30 мар. Уволенные в этом году жители Подмосковья могут получить ежемесячную выплату в размере до 15 тысяч рублей, для этого нужно обратиться в центр занятости с комплектом документов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Жители Московской области, уволенные в 2020 году, и имеющие с начала года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности, признанные в установленном порядке безработными, могут обратиться по предварительной записи в центр занятости населения с комплектом документов для предоставления региональной доплаты к пособию по безработице до 15 тысяч рублей», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Для признания безработным необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства (постоянной регистрации). Граждане, имеющие регистрацию по месту пребывания в Московской области, безработными не признаются.

Безработными не признаются пенсионеры (в том числе военные), граждане, зарегистрировавшие ИП, КФХ, студенты и учащиеся в очном формате, учредители ООО. Все жители должны предварительно записаться на прием по телефону центра занятости.

«Предварительно жители могут отправить копии документов по электронной почте в центр занятости. Специалисты их проверят, после чего назначат дату для посещения центра занятости с оригиналами документов», – добавила министр.

В назначенную дату приема необходимо иметь при себе полный комплект оригиналов документов: паспорт, трудовая книжка, диплом/аттестат/документы об обучении, справка о среднемесячном заработке за последние три месяца (по форме службы занятости) по последнему месту работы. Справку могут не предъявлять лица, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 2020 году.

Фаевская подчеркнула, что граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, не имеют права на получение региональной компенсации.

Региональная компенсационная выплата назначается в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

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