РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Главный государственный санитарный врач по городскому округу Подольск Владимир Симчук обратился к жителям муниципалитета и призвал ответственно и дисциплинированно относиться ко всем мероприятиям, проводимым в данный момент по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Для каждого гражданина важно соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, а если житель прибыл на территорию Российской Федерации из-за рубежа, то следует прекратить на этот период общение с родственниками, знакомыми, соседями и не выходить из дома без крайней необходимости», - сказал Симчук.

Он призвал руководителей всех организаций не допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпуска за границей на период в 14 дней, а также больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

«Важно соблюдать постоянно правила личной гигиены и расстояние между людьми не менее полутора метров. Вся эта защита не только для вас, но и для населения Подольска в целом. В связи с тем, что количество прибывших граждан РФ из неблагополучных стран увеличивается, количество выявленных источников также увеличивается. Поэтому мероприятия должны проводиться неукоснительно», - пояснил Симчук.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

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