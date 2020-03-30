РИАМО - 30 мар. Газета «Ведомости» на текущей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей, прекращает выпуск печатной версии, сообщает «Интерфакс».

Гендиректор газеты «Ведомости» Глеб Прозоров отметил, что согласно внутреннему приказу на этой неделе редакция будет работать удаленно, а издание будет выходить только в веб-версии.

«Все остальные сотрудники, которые не задействованы в выпуске и поддержании «Ведомостей» онлайн, в соответствии с указом президента и распоряжением мэра Москвы находятся в режиме самоизоляции», - добавил Прозоров.

В формате онлайн газета будет функционировать в полном объеме.

Бумажная версия «Ведомостей» обычно выходит с понедельника по пятницу.

Ранее газета «Ведомости» поменяла название на «Вседомой» с подзаголовком «Самоизоляция препятствует распространению вируса».

Нерабочая неделя объявлена по всей стране с понедельника и по 5 апреля. Данное решение озвучил президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации в связи с распространением коронавируса.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 720 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1836 случаев.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка