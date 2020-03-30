РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Пациенты Московского областного онкологического диспансера в Балашихе сняли социальный видеоролик, в котором обратились к жителям округа с просьбой соблюдать карантин и самоизоляцию в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Пациенты онкодиспансера в Балашихе подготовили плакаты, на которых написали призывы оставаться дома по 5 апреля: «Помоги остановить это, соблюдай карантин», «Для тебя это очередная, немного более скучная неделя, а для меня жизнь!» - говорится в сообщении.

Родители также обратились к молодежи, чтобы они не собирались большими компаниями и переждали это неблагоприятное время дома.

С понедельника в Московской области введен режим самоизоляции для всех групп населения. Покидать дома жителям можно при необходимости обратиться за экстренной медицинской помощью, прямой угрозе жизни или здоровью, для поездок на работу, если это необходимо, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выноса мусора.

Без веской причины жителей просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка