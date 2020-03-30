Президент России Владимир Путин в рамках обращения по коронавирусу пообещал налоговые и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, который в первую очередь пострадает из-за пандемии Covid-19. Всю минувшую неделю предприниматели пытались понять, какую именно поддержку они получат. О том, на какие льготы может рассчитывать малый и средний бизнес, и какие меры стоит предпринять уже сейчас, чтобы выжить в период коронавируса, РИАМО рассказали эксперты.

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Отрасли «первой помощи»

После обращения 25 марта в связи с коронавирусом президент поручил правительству РФ подготовить законодательные изменения, в том числе, продлить на полгода срок уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также обеспечить право физлиц и ИП на кредитные каникулы.

Правительство России определило 22 отрасли, которые в первую очередь могут рассчитывать на господдержку. В списке ожидаемо оказались предприятия сферы туризма — от агентств до гостиниц, авиаперевозчики и аэропорты, автоперевозчики, а также сферы культуры, развлечений и спорта.

Также в перечне тех, кто может рассчитывать на «первую помощь», предприятия общепита, организации, занятые дополнительным образованием и негосударственные образовательные учреждения, организаторы конференций и выставок, а также все те, кто оказывает бытовые услуги населению, от химчисток до парикмахерских и салонов красоты.

Между тем, как отмечает адвокат московской Коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Алексей Окатов,в условиях эпидемии коронавируса пострадают практически все отрасли вплоть до строительной. Возможно, исключениями станут лишь фармацевтическая, логистическая и пищевая отрасли, а также интернет-торговля. Что делать остальным компаниям из отраслей, которые не считаются пострадавшими, пока непонятно.

По словам юриста, на послабления могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса — крупный бизнес в перечень не входит. Критерии для малых предприятий — доходы до 800 миллионов рублей в год при численности сотрудников от 16 до 100 человек; средние предприятия — доходы до 2 миллиардов рублей в год и штат от 101 до 250 человек.

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Неизменный НДС

Как объясняет партнер MGP Lawyers Станислав Голотвин, все указанные организации могут рассчитывать на шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам, за исключением НДС. Эта мера направлена на стабилизацию финансового положения компаний, которые в большей степени понесли убытки в связи со снижением потребительской активности.

«То, что отсрочка будет по всем налогам, кроме НДС, очень впечатляет и для малого бизнеса будет помощью. Ведь те предприятия, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) и не являются плательщиками НДС, шесть месяцев фактически вообще не будут платить налоги», — отмечает Алексей Окатов.

Впрочем, как объясняет юрист, здесь есть важные нюансы. НДС — это федеральный налог, и его доля собираемости в бюджет является наибольшей. Поэтому в федеральный бюджет поступления не прекратятся. При этом, поскольку импорт фактически прекратился, вместе с ним резко сократятся и возвраты по НДС (на них при соблюдении ряда правил имеют право те, кто занимается импортом). Поэтому федеральный бюджет пострадает в меньшей степени.

«Зато из-за новых «антивирусных» льгот региональные и муниципальные бюджеты останутся без поступлений от малых и средних предприятий на шесть месяцев. Этот дисбаланс надо будет регулировать из федерального бюджета при помощи ассигнований и дотаций», - добавляет Окатов.

При этом негативный момент, по словам юриста, связан с тем, что малые и средние предприятия не освобождаются от налогов полностью — им лишь предоставляется отсрочка. Соответственно, полгода спустя они должны будут уплатить и текущие налоги, которые у них возникнут, и отложенные платежи. Это будет серьезной нагрузкой для всех предприятий.

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Страховые отсрочки и мораторий на банкротство

Помимо налоговых каникул, микропредприятия – компании с доходами до 120 миллионов рублей в год и штатом до 15 человек – также получат шестимесячную отсрочку по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, добавляет Станислав Голотвин. При этом взносы составляют примерно 40% от фонда оплаты труда.

По словам Алексея Окатова, такие предприятия смогут направить освободившиеся оборотные средства на другие цели, в том числе, на нивелирование негативных процессов от сложившейся ситуации.

Как отмечает партнер Five Stones ConsultingЕкатерина Болдинова, для других предприятий малого и среднего бизнеса ставки страховых взносов уменьшат с 30% до 15%.

Впрочем, пока неясно, как быть с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13% от фонда оплаты труда, будет ли по нему предоставлена отсрочка для малого и среднего бизнеса, или его придется платить в полном объеме.

Зато уже ясно, для малых и средних предприятий введут мораторий на шесть месяцев, во время которого кредиторы не смогут подавать заявления о банкротстве компаний и взыскании долгов.

«Боюсь, эти меры не дадут желаемого эффекта вкупе с вынужденными отпусками, выплатами зарплат и запретами на сокращения и увольнения сотрудников. Та же выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, когда компании не получат доход, но будут вынуждены выплачивать зарплаты сотрудникам, сильно ударит по бизнесу», — считает Болдинова.

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Кредитные каникулы и отсрочка аренды

Послабления для малого и среднего бизнеса, связанные с Covid-19, касаются и кредитования. Как объясняет Станислав Голотвин, таким предприятиям предоставят шестимесячную отсрочку по кредитам и расширят возможности для получения кредитов по льготной ставке — не более 8,5%. А дополнительными мерами обеспечения устойчивого кредитования должны стать, среди прочего, госгарантии и субсидирование.

«Данная мера позволит обеспечить исполнение обязательств, к примеру, по выплате заработной платы, при наличии «кассовых разрывов» в связи со снижением спроса, выручки или представлением отсрочки платежей заказчикам товаров, работ или услуг», — объясняет адвокат и управляющий партнер Tax Compliance Михаил Бегунов.

По его словам, еще одной мерой поддержки малого и среднего бизнеса станет отсрочка арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу сроком до трех месяцев — она будет действовать уже с марта. Среди прочего, эту отсрочку планируют предоставить арендаторам частных объектов для поддержания их конкурентоспособности.

Наконец, на компании не будет распространяться административная ответственность в виде штрафов до конца 2020 года, а по действующим штрафам предусмотрена отсрочка платежей. Также вводится мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

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Как действовать в «вирусных» реалиях

Несмотря на целый пакет льгот, малый и средний бизнес в России сегодня оказался в очень непростой ситуации. Эксперты сходятся в одном: как бы не развивалась ситуация с Covid-19, ожидать быстрого восстановления экономики и потребительского спроса не приходится. Поэтому предпринимателям придется решать, как жить дальше.

«В первую очередь, необходимо дождаться конкретных нормативных актов от Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), где будут подробно расписаны меры по поддержке бизнеса, а также то, на кого они распространяются и как ими можно воспользоваться», — говорит Алексей Окатов.

Следующим шагом для бизнеса должно стать попадание в критерии малых и микропредприятий путем внутренней реорганизации. По возможности, предприниматели должны выделить направления бизнеса, которые могут быть признаны пострадавшими.

«Например, если предприятие продает товары и дополнительно оказывает услуги по их доставке, сборке, монтажу и обслуживанию, то именно дополнительное направление, входящее в сферу услуг, с большой долей вероятности будет признано пострадавшим. Поэтому необходимо выделить денежные потоки (выручку и расходы) по видам деятельности и вести их раздельный учет», — советует Окатов.

Весьма вероятно, что многим предприятиям придется сокращать расходы, но делать это необходимо деликатно. Нужно поговорить с персоналом, обсудить возникшую проблему и предложить мирным путем заключить соглашение на период вынужденного простоя.

«Еще один путь — это переход на работу online. Тут нужна смена форматов администрирования и продаж через интернет, что позволит сократить расходы и поддержать выручку хотя бы на минимальном уровне», — считает эксперт.

Наконец, еще одна мера — перепрофилирование бизнеса. Окатов рекомендует закрывать нерентабельные направления и сосредоточиться на новых перспективных направлениях с учетом «вирусных» реалий.

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