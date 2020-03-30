РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. «Скучающий флешмоб» по посетителям устроили работники музеев и театров по всей стране, к нему присоединились и сотрудники краеведческого музея Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сотрудники Историко-краеведческого музея Балашихи приняли участие в «Скучающем флешмобе», который запустил Красноярский театр Пушкина в День театра. Они подготовили таблички, на которых написали о том, что залы опустели без посетителей, и выложили эти фотографии в интернет», - говорится в сообщении.

С 19 марта по 12 апреля Историко-краеведческий музей в соответствии с рекомендациями министерства культуры Московской области закрыт для посещений из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Сотрудники музея отметили, что постоянно думают о посетителях. В настоящее время они знакомят с фондами музея и историей Балашихи в режиме онлайн на сайте.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Подмосковный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса по региону. В области зарегистрировано 119 случаев заболевания инфекцией.

- В Москве от коронавируса умерла женщина - оперштаб.

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка