РИАМО – 30 мар. Удаленная работа будет эффективной, если руководители создадут для сотрудников внешнюю мотивацию работать на результат, а сами работники внутренне настроятся и сформируют привычку к самодисциплине, сообщил бизнес-тренер, основатель «Академии моделирования будущего» Андрей Антонов.

«Если у человека есть внутренняя мотивация работать качественно и хорошо, я бы рекомендовал одеваться так, как будто ты находишься на работе: причесываться, умываться, женщинам – краситься. Это самодисциплинирует и позволяет быть внутренне заряженным именно на работу», - сказал Антонов в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что работа в удаленном режиме проверит граждан на прочность и дисциплинированность, и эту проверку пройдут не все.

«Качество любого выполняемого действия зависит от внутреннего настроя. Можно заниматься спортом дома в трусах, как попало, но если у тебя есть привычка надеть красивый спортивный костюм и взять специальный коврик, автоматически создается настрой делать все по высшему разряду», - подытожил эксперт.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

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