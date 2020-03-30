РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Сотрудники отдела благоустройства территориального управления «Федоскино» городского округа Мытищи проводят дезинфекцию детских игровых площадок в связи с профилактикой распространения коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте ТУ «Федоскино».

«Обрабатываются все площадки на территории ТУ «Федоскино». Мы очень стараемся сделать все, что от нас зависит, для снижения риска заражения коронавирусом наших жителей. Очень просим от вас взаимности: не заходите с детьми на детские площадки, избегайте мест большого скопления людей, не приближайтесь к другим людям ближе, чем на два метра. Берегите себя и тех, кто вам дорог! Берегите ближнего!» - говорится в сообщении.

Общая площадь сельских территорий городского округа Мытищи, подведомственных МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19 038 гектаров, в границах которых находится 44 населенных пункта.

С понедельника власти ввели в Московской области режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения нового коронавируса. Всем жителям следует не выходить из своих домов без веской причины. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью.

Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

При этом данный режим не запрещает въезжать и выезжать из Подмосковья.

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