РИАМО – 30 мар. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов посоветовал для профилактики коронавируса хорошо высыпаться и пить витамины, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что в этой ситуации нужно дать организму восстановиться.
«Безуглов посоветовал спать не менее девяти-десяти часов в сутки, а также принимать витамин D3, который положительно влияет на иммунную систему», - говорится в сообщении.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 1 836 случаев заболевания коронавирусом в 71 регионе.
Текстовая трансляция
30 МАРТА
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