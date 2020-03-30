РИАМО - 30 мар. Москвичи соблюдают режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусой инфекции, сейчас в центре города практически невозможно встретить гуляющих людей, а на дорогах стало заметно меньше машин, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Обычно многолюдные Красная площадь, Тверская улица и Тверской бульвар в настоящее время выглядят непривычно пустынными. Тем не менее на улицах продолжают работать коммунальные службы, также встречаются доставщики еды. Обычные прохожие попадаются на пути очень редко, некоторые из них вышли из дома, чтобы выгулять собак. При этом на всех горожанах надеты маски.

На центральных столичных дорогах снизилось число автомобилей, самый большой трафик наблюдается на Тверской и Моховой улицах. Здесь во время красного сигнала светофора может скопиться несколько десятков машин. Более оживленным по сравнению с улицами выглядит метро, однако в вагонах подземки просторней, чем обычно, занято лишь около половины сидячих мест.

В понедельник согласно указу президента РФ Владимира Путина вся страна ушла на «коронавирусные» каникулы. Более того, в Московском регионе режим самоизоляции распространяется на всех жителей вне зависимости от возраста.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 720 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1836 случаев.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка