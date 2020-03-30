РИАМО - 30 мар. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что наплыва туристов из Китая и Европы в Россию летом не предвидится, сообщает Nation News.

В прошлом году РФ посетили более 1,5 миллионов жителей КНР. Зима и начало весны всегда отличались низким спросом в отношении китайского турпотока. Однако, каким будет дальнейший турпоток, пока непонятно.

«Прогнозировать что-то очень сложно. Да, бронировать они могут. Однако будут ли перелеты? Я считаю, что лето — уже неактуальная история для туризма», — подчеркнул Колесников.

Если границы не откроют, то туристическая отрасль потеряет не менее 1,2 миллиарда долларов, добавил эксперт.

Колесников отметил, что этот год для отрасли будет потерян. Больше всех в этом плане пострадают Москва и Санкт-Петербург, при этом в ближайшее время рассчитывать на стабилизацию обстановки пока не стоит.



В России в настоящий момент всего зарегистрировано 1 836 случаев заболевания коронавирусом в 71 регионе.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

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- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

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