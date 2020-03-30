РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали горожан оставаться дома и ограничить передвижение по дорогам округа, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Автоинспекторы, как и работники всех служб, задействованных в жизнеобеспечении населения, в этот период остаются на посту, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, продолжая обеспечивать безопасность на дорогах. В эти дни сотрудники ГИБДД призывают всех граждан проявить сознательность и поберечь себя - максимально ограничить выход из дома и передвижение по дорогам», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы просят особое внимание уделить детям и не допускать, чтобы они оставались на улице без присмотра.

«Нерабочая для многих неделя - это не отпуск и не каникулы, а необходимая мера. Самоизоляция - лучший способ остановить развитие коронавирусной инфекции. Берегите себя и оставайтесь дома», - отмечается в материале.