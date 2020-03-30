РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. Более пяти тысяч школьников Щелкова, имеющих право на бесплатное питание, получат продуктовые наборы, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



«Продукты будут выдавать семьям, чьи дети получают бесплатное питание в школах. Такое решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы поддержать жителей региона», - говорится в сообщении.



В наборы входят печенье, молоко, консервы, фрукты. С понедельника родители смогут получить продукты в школах. Уточнить подробную информацию можно у директора школы или своего классного руководителя.