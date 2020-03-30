РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» городского округа Мытищи запустил в соцсетях фотоконкурс «Сидим дома», сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.
«Дорогие друзья, мы обязаны проявить сознательность и сберечь друг друга, давайте не будем расхаживать стаями по городу, а проведем время дома! Появилось уйма времени, чтобы привести в порядок дальние полочки, или приготовить что-нибудь необычное, подготовиться к ЕГЭ, сделать комплекс упражнений, да просто насладиться общением с родными, остановиться и собраться с мыслями. Мы запускаем флешмоб «Сидим дома». Присылайте интересные фотографии, как ваша семья проводит карантин. Мы будем их публиковать на страницах социальных сетей!», - говорится в сообщении.
Присылать фотографии для конкурса следует в директ-сообщения Instagram-аккаунта молодежного центра.
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- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей - Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях. - В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7. - Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей. - Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук. - В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом. - Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек. - На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка
Текстовая трансляция
30 МАРТА
- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей
- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.
- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.
- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.
- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.
- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.
- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.
- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка
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