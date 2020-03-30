РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Сотрудники МЧС Балашихи вместе с представителями Ногинского лесничества в ходе профилактического рейда раздали более 100 листовок владельцам дачных участков и жителям округа, напомнив о важности соблюдения мер пожарной безопасности в лесу и мерах предосторожности при использовании газовых приборов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Профилактический рейд по недопущению пожаров, сжигания сухой растительности провели на территории садового некоммерческого товарищества «Металлург».

«Садовое некоммерческое товарищество «Металлург» со всех сторон окружено лесом, а значит, подвержено лесным пожарам. Возгорание может перекинуться из леса на данные участки, и наоборот, если кто-то нарушает требования пожарной безопасности, разжигая сухую растительность, то пожар затронет и лесную зону», - сказал начальник отделения надзорной деятельности по микрорайону Железнодорожный, майор внутренней службы Денис Осипенков.

Он добавил, что в 2020 году из-за особенностей погодных условий противопожарный режим планируется ввести в Балашихе уже в апреле. Кроме того, будет органичен въезд на территорию лесов и ужесточат штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

Рейды по предупреждению лесных пожаров проводят в Балашихе каждые выходные. В случае возникновения признаков возгорания, информацию о них следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.