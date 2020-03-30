РИАМО - 30 мар. Блогер и журналистка Божена Рынска стала матерью, девочка родилась от покойного супруга Рынской Игоря Малашенко через год после его смерти, сообщает Федеральное агентство новостей.

О появлении девочки на свет Рынска сообщила в соцсетях. Девочку назвали Евгенией. Ребенок родился 5 марта при помощи суррогатной матери.

«Здесь Женечка недовольная, разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать», – написала Рынска в своем Instagram-аккаунте.

О пополнении в семье Рынска призналась в августе прошлого года. Тогда же она сообщила, что ребенка вынашивает суррогатная мать.

Первоначально 45-летняя вдова планировала забеременеть при помощи процедуры ЭКО, использовав биологический материал Малашенко, но была вынуждена отказаться по состоянию здоровья.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». Он умер в Испании в возрасте 64 лет в 2019 году.

Малашенко похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. У него остались две дочери от предыдущего брака с историком искусства Еленой Пивоваровой.