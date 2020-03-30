РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Парк культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске временно закрыли для профилактики распространения коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Друзья, в связи с новым постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева ПКиО имени Талалихина закрыт», - говорится в сообщении.

С понедельника в Московской области введен режим самоизоляции для всех групп населения. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью. Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

Без веской причины жителей просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка