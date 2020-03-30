РИАМО - 30 мар. В городском округе Солнечногорск бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с колото-резанным ранением в живот, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел МВД знакомый потерпевшему гражданин 2001 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Оказалось, что преступление совершено в ссоре в ходе распития спиртных напитков.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вредя здоровью».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии