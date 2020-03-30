РИАМО - 30 мар. На территории Подмосковья и Москвы до 1 апреля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, до 31 марта — из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

В столичном регионе «желтый» уровень из-за сильного ветра будет действовать до 21:00 1 апреля, а из-за гололедицы до 18:00 31 марта.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Брянской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 30 марта будет облачно, пойдет снег, который будет сопровождаться метелью, возможно гололедица. Ветер будет дуть северный местами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 1 – плюс 1 градус.

Ночью 31 марта будет облачно, продолжится снегопад с метелью, на дорогах будет гололедица. Температура опустится до минус 6-4 градусов. Ожидается северный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Днем сохранится облачность, снег, метель, гололед и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до минус 3-1 градусов.

Ночью 1 апреля прогнозируется переменная облачность и без осадков, гололедица сохранится. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут минус 8-6 градусов. Днем будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Температура воздуха составит 3-5 градусов тепла