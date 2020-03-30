РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. В подмосковной Балашихе около 1,5 месяцев разыскивают Павла Павлюшина, местонахождение которого неизвестно с 20 февраля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 43-летний Павел Анатольевич Павлюшин, городской округ Балашиха. С 20 февраля 2020 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост Павлюшина 170 сантиметров, он нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые. Был одет в черную куртку, синие штаны, черные кроссовки. С собой была красно-черная дорожная сумка.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.