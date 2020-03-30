РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Дезинфекцию в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции ежедневно проводят в 1,5 тысячи многоквартирных домов в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

На территории городского округа в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции проводится ежедневная дезинфекция подъездов во всех жилых домах.

«Дезинфекция проводится во всех многоквартирных домах муниципалитета. У нас их порядка 1,5 тысячи. Обработкой занимаются все 140 управляющих компаний в соответствии с задачами, направленными им через мобильное приложение, которое курирует Госжилинспекция. Управляющие компании ежедневно отчитываются об объемах проделанной работы, прикрепляя подтверждающие фото», – сказал заместитель главы администрации округа по развитию территорий Анатолий Миначенков.

В перечень работ входит обработка ручек дверей и окон, лифтов, почтовых ящиков, панелей домофонов, перил, полов и стен. Сотрудники управляющих компаний проводят работы в защитных костюмах.

«Уважаемые жители, если в вашем доме не проводится санирование подъездов, сообщайте в Единую диспетчерскую службу по номеру 112 или в территориальный отдел ГЖИ по адресу: Красногорск, улица Братьев Горожанкиных, дом №25», - заключается в материале.