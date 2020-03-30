РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Представители администрации Подольска выявили отсутвие графиков уборки и средств дезинфекции в пяти домах округа в ходе рейдов, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по культуре и туризму администрации округа.

Комитет по культуре и туризму включился в рейды по проверке качества уборки подъездов в многоквартирных домах Подольска. За прошедшую неделю было проверено 29 домов, 55 подъездов, в том числе 29 марта 12 домов и 26 подъездов.

«Проблемными по качеству уборки остаются дома по адресам: улица Быковская, 16/2; Сыровский тупик, 7; Художественный проезд, 4; улица Заводская, 9; улица 8 Марта, 7. Не везде вывешены графики уборки, не протираются поручни и почтовые ящики, влажная уборка проводится нерегулярно, без применения дезсредств», - говорится в сообщении.

Изменения в лучшую сторону были отмечены по адресам: улица Сыровский тупик, 3; Художественный проезд, 5; Профсоюзная, 16/2.