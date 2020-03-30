РИАМО - 30 мар. В поселке Удельная в Раменском городском округе обнаружили тело 17-летнего подростка, его убило током, когда он перелезал через забор, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

«Предварительно установлено, что школьник перелезал через бетонный забор, огораживающий территорию подстанции. Чтобы не упасть, юноша ухватился за провод, в результате чего его ударило током. Подросток скончался на месте происшествия от поражения разрядом электричества», – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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