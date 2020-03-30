РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. На территории подмосковных Люберец ввели особый противопожарный режим с понедельника, пожарный гарнизон работает в усиленном режиме, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«В соответствии с постановлением главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого на территории города введен особый противопожарный режим с сегодняшнего дня (с понедельника - ред.). В рамках этого режима у нас прописаны мероприятия на усиления противопожарной безопасности: введен ряд санкций на запрет разведения огня», - сказал Иванов.

По его словам, пожарный гарнизон работает в повышенной готовности.