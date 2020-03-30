РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Центр занятости населения Балашихи и Реутова до 3 апреля будет осуществлять первичный прием жителей только по предварительной записи, сообщается на официальном сайте учреждения.

«Уважаемые граждане! В период с 30 марта по 3 апреля первичный прием будет осуществляться только по предварительной записи. Для проживающих в Балашихе телефон: 8(495)521-80-98, 8(495)525-68-35. Для проживающих в Реутове телефон: 8(498)661-07-60», - говорится в сообщении.

Вся информация предоставляется только в ответ на официальные запросы организации по указанному ими адресу или через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Работодатели должны размещать информацию о работе через личный кабинет на портале «Работа в России».

Если у жителей закончился период выплаты пособия или они находятся в поиске подходящей работы, им рекомендуют воспользоваться государственной услугой поиска подходящей работы в электронном виде портала государственных услуг, а также с информацией о вакансиях, которая размещена на официальном сайте федеральной службы по труду и занятости портала «Работа в России».

На горячую линию ГКУ МО «Центр занятости населения городских округов Балашиха и Реутов» можно позвонить по телефону: 8(495)521-80-98.