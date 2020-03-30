С 28 марта по 5 апреля в Москве и Подмосковье объявлена карантинная неделя из-за пандемии коронавируса: свою работу прекратили все развлекательные заведения, а жителям рекомендовано сидеть дома. Однако не все горожане понимают важность этого совета. Не следующие ему рискуют заразиться и оказаться в больнице в Коммунарке — главном центре борьбы с коронавирусом в Московском регионе. Один из пациентов больницы — 33-летний Виталий Миронов — в интервью РИАМО рассказал о протекании болезни и буднях в медцентре.

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— Как началось ваше заболевание?

— С 6 по 10 марта я отдыхал в Барселоне — а уже 13 марта, три дня спустя после возвращения в Москву, у меня появились первые признаки заболевания. Состояние было предболезненное — начинало ломить тело, росла температура и был озноб. Заложило нос. Состояние было неотличимое от обычного гриппа, но я насторожился.

— Куда вы сообщили о своих подозрениях?

— Я обратился на горячую линию, потом вызвал скорую. Врачи приехали, взяли у меня анализы — и 15 марта мне позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что мой тест дал положительный результат на коронавирус. За мной приехала скорая, причем все врачи были в костюмах спецзащиты. Они отвезли меня в больницу в Коммунарке.

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фото предоставлено Виталием Мироновым

— Как проходило ваше оформление?

— Меня оформили быстро. Я прошел исследование на аппарате КТ — там просвечивают легкие на предмет пневмонии. После меня поместили в одноместную больничную палату, где я нахожусь до сих пор.

Все больные коронавирусом в Коммунарке лежат по одному. Те, у кого оказалась обычная пневмония, лежат в палатах по три человека.

— Как менялось ваше самочувствие в больнице?

— Когда я попал в Коммунарку, первые семь-восемь дней у меня держалась температура на уровне 38,3 — но это довольно легкое течение. Вообще, у многих больных коронавирусом температура поднимается выше 39 и может держаться, скажем, на уровне 39,5. Первую неделю мне не предлагали никаких лекарств — просто измеряли температуру и следили за моим состоянием. А потом, когда предложили, я отказался их пить.

— Почему? Из-за побочных эффектов?

— Да, все верно. Мне предложили препарат от гепатита С — «Рибавирин». Причем не в обычной дозировке, по две таблетки, а в куда более серьезных дозах. Скажем, первый день приема — 10 таблеток, потом — по шесть таблеток, и дальше препарат тоже нужно пить, но в меньших объемах. Но у «Рибавирина» очень серьезные побочные эффекты, поэтому я отказался.

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фото предоставлено Виталием Мироновым

— А альтернативные варианты лечения вам предлагали?

— В качестве альтернативы «Рибавирину» мне предложили «Арбидол» — но я и его не стал пить. Дело в том, что в тот момент, когда врачи стали предлагать мне эти лекарства, мое самочувствие уже пришло в норму само по себе и температура прошла. Врачи пить лекарства не принуждали.

Получается, единственное, что я пил от коронавируса — это жаропонижающие дома.

— Как обстоит дело с питанием в Коммунарке?

— По больничным меркам еда здесь хорошая — правда, я достаточно привередлив и ем не все. Питание трехразовое. Плюс между завтраком и обедом приносят булочку с соком и яблочные чипсы, а между обедом и ужином — кефир. Если больничное питание не устраивает, можно заказать доставку еды или попросить родных принести передачу.

Из развлечений тут есть Wi-Fi, радио и телевизор. Последний, правда, недавно почему-то перестал работать. Есть в палате и душ, и туалет.

— Как к пациентам относятся врачи? И какие настроения у пациентов в целом?

— Врачи к нам относятся хорошо и работают профессионально — их подход меня полностью устраивает.

Что касается пациентов, то у них настрой в целом нормальный. Причем даже среди тех, кто проходит через реанимацию.

Конечно, есть паникеры, те, кто постоянно вызывают врачей при помощи тревожных кнопок, которые есть в каждой палате. Но все же большинство пациентов Коммунарки — это вполне адекватные люди.

— Пациенты не могут общаться между собой?

— Реальное общение между пациентами невозможно — и родственников к ним тоже не пускают. Но у больных в Коммунарке есть свой закрытый Telegram-канал. Там мы общаемся обо всем — скажем, люди спрашивают, где можно купить медицинские маски после выписки. Или интересуются, что нужно делать после отделения реанимации. В Telegram мы делимся смешными историями, впечатлениями, кидаем прикольные картинки — все, как в обычной жизни.

— А были случаи, когда пациенты как-то помогали друг другу?

— Конечно. Скажем, был случай, когда одному пациенту привезли целые ящики с фруктами и другой едой — и он потом поделился со всеми. Вообще, пациенты продуктами делятся, это обычная практика.

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фото предоставлено Виталием Мироновым

— Говорят, в Коммунарке лежит немало состоятельных людей…

— Действительно, в больнице есть богатые люди. Скажем, лежали девушки, которые попали сюда после Куршевеля — мы с ними общаемся, их как раз вчера выписали.

Но думаю, состоятельные пациенты сюда попадают не из-за своих денег, а потому, что много путешествуют, вернулись из очередной поездки — и нашли у себя симптомы коронавируса.

— Вы сказали, что часть пациентов проходит через реанимацию. Таких много?

— Да, в чате много людей пишет, что прошли через реанимацию — думаю, процентов 20 минимум. В реанимацию попадают при проблемах с легкими, с дыханием. Там пациентов поддерживают при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

— Получается, что проблемы с легкими — главная особенность коронавируса?

— У большинства пациентов, которые лежат в Коммунарке, есть проблемы с легкими — в этом вся сложность. В остальном коронавирус я могу сравнить с обычным гриппом.

Если у вас нет кашля и нет осложнений с легкими, то нет поводов для паники, и можно спокойно переболеть дома. Если будет сильная температура, ее можно сбивать, как при обычном гриппе.

Главная проблема — это пневмония, с которой необходима госпитализация.

— Вы сказали, что у вас прошла температура и самочувствие нормальное. Почему вас до сих пор не выписали из больницы?

— Для этого нужно сдать два подряд отрицательных теста на коронавирус. У меня один тест был отрицательный, второй — подозрительный. Поэтому тесты взяли повторно. Сейчас у меня первый из повторных тестов — отрицательный, и я жду результатов второго. После этого меня смогут выписать.

— Сколько времени в целом проводит в Коммунарке средний пациент?

— По правилам, которые были изначально, у пациентов берут анализы на коронавирус в первый, третий и десятый день нахождения в больнице. Анализы делаются в течение нескольких дней. В лучшем случае пациент проводит здесь 12-13 дней. Чаще всего пациентов выписывают через две недели. Но сейчас, вроде, анализы стали брать чаще. Кроме того, своя лаборатория появилась при самой больнице в Коммунарке. К слову, нахождение здесь оформляется как обычный больничный.

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фото предоставлено Виталием Мироновым

— Как, по-вашему, меняется динамика поступления пациентов в больнице?

— В Коммунарку они приходят наплывами. Был период, когда больница была откровенно перегружена. Я лежал на первом этаже — и видел, как сюда привозили дополнительные койки. Потом, правда, их стали увозить обратно — не знаю, с чем это связано. В пиковый момент палаты, рассчитанные на двоих пациентов, расширяли до трех мест. Конечно, определенная переполненность есть и сейчас — но выписка из больницы идет ускоренными темпами. Скажем, только за пятницу, вроде бы, выписали около 70 человек.

— Что бы вы посоветовали тем людям, которые сомневаются, соблюдать ли самоизоляцию?

— Я считаю, что нужно проявить сознательность и серьезно отнестись к самоизоляции. Мы можем наблюдать, что происходит в других странах, где более сложная ситуация — и нас это тоже ждет в дальнейшем, если мы не примем меры. Сейчас нельзя звать к себе друзей, нельзя ходить по гостям. А из дома нужно выбираться исключительно за продуктами или при какой-то острой необходимости.

Даже когда я сам выйду из Коммунарки, я сяду дома на карантин. Дело в том, что у коронавируса есть четыре вида — а значит, я могу заразиться снова.

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