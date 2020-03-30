РИАМО - 30 мар. За минувшие сутки в Москве выявлено 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие ранее посещали неблагополучные по эпидемиологической ситуации зарубежные страны, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах. В Москве — 212 случаев», — говорится в сообщении.

Заболевшие граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по Covid-19. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Также установлены лица, которые контактировали с заболевшими, — их помещают под медицинское наблюдение.

Гражданам напомнили о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение двух недель.

В Московском регионе ранее ужесточили режим самоизоляции — оставаться дома должны все жители вне зависимости от возраста.

В стране зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период умерли девять пациентов, выздоровели 66 человек.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

- Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, Covid-19 диагностирован у 17 детей

- Пообщались с пациентом из Коммунарки, который рассказал о своей борьбе с коронавирусом и больничных буднях.

- В России подтверждено 302 новых случая коронавируса. В Москве 212 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 7.



- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

- В Москве задержали машину с фейковыми наклейками отдела по борьбе с коронавирусом.

- Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки. Всего в больнице на лечении находятся 348 человек.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка