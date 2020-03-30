РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Пожарные подмосковных Люберец 149 раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«За минувшую неделю пожарные произвели 149 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в тушении 11 пожаров, из них два – в Люберцах», – сказал Иванов.

Он пояснил, что один пожар произошел в Малаховке на улице Льва Толстого на территории частного сектора, загорелся сарай. Второй – на улице 3-е Почтовое отделение в строительной бытовке.