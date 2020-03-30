РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило около 2 тысяч обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» на прошлой неделе поступило 1 950 обращений от жителей. По ним возбудили 35 уголовных дел, 32 раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 139 ДТП, из них одно с пострадавшими.

«Мы перешли на усиленный вариант службы, оказываем помощь администрации. Участковые патрулируют парки, детские площадки и оказывают помощь всем УК. Разъясняем жителям поставленные задачи губернатора Московской области Андрея Воробьева о необходимости самоизоляции», – заключил Романцев.