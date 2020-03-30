РИАМО - 30 мар. В столице к 1 апреля может выпасть 7-13 сантиметров снега, снегопад начнется вечером 30 марта, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Холодный атмосферный фронт со снегом и порывистым ветром медленно, но верно приближается к столице», — отмечается в сообщении.

После 18:00 30 марта в городе пойдет снег, и образуется снежный покров 1-2 сантиметра. Температура опустится до 0 градусов.

Ночью 31 марта снегопад усилится, поднимется метель. К утру высота снега будет 4-6 сантиметров. Днем продолжит идти снег и дуть сильный ветер, они ослабнут только к вечеру. Столбики термометров не покажут значения выше 0 градусов.