РИАМО – 30 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в правительстве РФ одобрили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Штраф за нарушение карантина для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

«Если россиянин нарушил режим самоизоляции и это привело к заражению коронавирусом или смерти, размер взыскания составит до 300 тысяч рублей. За подобную халатность должностные лица заплатят штраф до 500 тысяч рублей, юрлица — до одного миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Глава российского кабмина также попросил власти регионов обратить внимание на опыт Московского региона, где с понедельника введен обязательный карантин для всех жителей всех возрастов.

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