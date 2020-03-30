РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Навалы мусора убрали с контейнерной площадки на улице Керамическая в Балашихе после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Керамик пожаловался на портале на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и из контейнеров на Керамической улице у дома №23. Он отметил, что региональный оператор ООО «Хартия» нарушает график вывоза отходов, и на указанной контейнерной площадке все завалено мусором.

«Региональный оператор ООО «Хартия» рассмотрел обращение и сообщает, что по указанному адресу по состоянию на 29 марта вывоз отходов осуществлен (фото прилагается). Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Дополнительно сообщаем, что вывоз крупногабаритного мусора выполнен в полном объеме», - сказал первый заместитель директора ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» Дмитрий Иванов.

Он добавил, что вывоз твердых коммунальных отходов производится ежедневно с 07:00 до 23:00, вывоз раздельно накопленных отходов - один раз в два дня, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке от управляющей компании

С регоператором можно связаться по телефону: 8(499)750-24-82, электронной почте: romo_disp@hartiya.com или через сайт: mo.hartiya.com.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.