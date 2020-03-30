РИАМО - 30 мар. В России при участии специалистов Российской академии наук разработали три лекарственных препарата, которые можно применять для лечения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство показало вариант лекарства на основе противомалярийного мефлохина. Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН, академик Владимир Чехонин рассказал, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения РАН создали противовирусный тиазавирин. Препарат заинтересовал китайских специалистов.

«Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения Covid-19-инфекции», – сказал Чехонин.

Чехонин добавил, что такой вариант препарата особенно важен в текущей ситуации. Лекарство уже готово для передачи на испытания в спецучреждения.

По словам академика, совместными усилиями Института органического синтеза и московского Института органической химии имени Н.Д. Зелинского создана достаточно эффективная схема синтеза протвовирусного препарата фавипиравир, разработанного ранее в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами, к которым относится и коронавирус. Данный препарат также готов для проведения испытаний.

Третий препарат, фортепрен, ранее создали в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вместе с Институтом органической химии на базе лекарства фоспренил, которое применяется для лечения коронавирусных инфекций у животных.

«Он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении Covid-19», – рассказал Чехонин.

Данные препараты, по словам Чехонина, заинтересовали министерство здравоохранения РФ и на данный момент являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук и Минобрнауки России.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зарегистрировано более 724 тысяч случаев заражения Covid-19, скончались более 34 тысяч человек, свыше 152 тысяч выздоровели. В России на данный момент зарегистрировано 1534 случая заражения. Вылечились 64 человека.

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Текстовая трансляция

30 МАРТА

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- Правительство России одобрило штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за такое нарушение должны будут заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

- Три препарата для борьбы с коронавирусом создали в России. На данный момент они являются приоритетом в работе химических подразделений Академии наук.

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