РИАМО - 30 мар. Количество транспорта на столичных дорогах утром в понедельник снизилось на 70% по сравнению с показателями трехнедельной давности, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, на 77% снизилось количество пассажиров в метро, на 69% - в наземном транспорте, на 59% на электричках. Также на 56% упало число пользователей каршеринга, на 48% стало меньше пассажиров в такси.

«Пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности. Изучите обновленные правила нахождения в городе и берегите себя», - говорится в сообщении.

Число личных машин на столичных дорогах упало на 38%, соответственно на 87% снизилось количество ДТП. В ведомстве подчеркивают, что на 76% меньше стали ездить на автобусах из Московской области. И около 0,12 миллиона машин выехало из Москвы в область за воскресенье и понедельник и не вернулось.

В Москве и Московской области ужесточили меры самоизоляции. Теперь оставаться дома должны все жители региона вне зависимости от возраста.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>