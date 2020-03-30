РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В ходе рейда по проверке качества дезинфекции подъездов в микрорайоне Кузнечики Подольска выявили незначительные недостатки - незаполненные графики уборки и дезинфекцию не всех элементов общего пользования, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев и Олег Матросов 29 марта провели мониторинг многоквартирных домов на предмет проведения дезинфекции мест общего пользования.

«Всего было проверено 10 многоквартирных домов, 14 подъездов, находящихся в управлении всех управляющих компаний. К проверке привлекались также председатели советов домов. Дезинфекция производится во всех домах, однако были выявлены отдельные недостатки, такие как незаполнение графиков и проведение обработки не всех элементов», - говорится в сообщении.

В лучшую сторону отмечаются многоквартирные дома: №1 по бульвару 65-летия Победы (МУП «ДЕЗ»), №№2 и 4 по улице Генерала Смирнова (ООО «УК Август ЖКХ»).