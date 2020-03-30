РИАМО - 30 мар. Из-за распространения коронавируса россияне боятся сокращений, количество резюме на HeadHunter с 1 по 23 марта увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на «Авито.Работа» с 1 по 22 марта — на 23%, сообщает газета «Известия».

На HeadHunter предложений о работе стало на 5% больше, поэтому на одну вакансию в среднем претендуют семь резюме, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на одно резюме.

Больше всего вакансий стало в сферах госслужбы и работы в НКО, добычи сырья, науки и образования, строительства и недвижимости, спортклубов и фитнес-клубов.

Количество резюме увеличилось в сферах госслужбы и работы НКО, медицины, фармацевтики, развлечений, добычи сырья и науки и образования.

«Многие резюме не исключают вариант частичной занятости или почасовой оплаты, то есть соискатели стали задумываться о вариантах подработки», — сказал категорийный менеджер «Авито.Работа» Дмитрий Пучков.

В сервисе «Авито.Работа» количество предложений по работе выросло на 27%, особенно много вакансий для соискателей без опыта, на 61% больше, чем в прошлом году.

Повысился спрос на курьеров, грузчиков и комплектовщиков. На 45% выросла востребованность домашнего персонала, на 71% увеличился спрос в сфере маркетинга и рекламы, на 62% — в сфере образования и науки.

Директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов считает, что на страх попасть под сокращение влияют новости о падении рубля и о влиянии коронавируса на экономику страны. Кроме того, люди больше доверяют онлайн-сервисам, поэтому их аудитория увеличивается.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков полагает, что в ближайшее время безработных станет больше, а вакансий меньше, особенно в сферах обслуживания и непродуктовой торговли.

«Люди сокращают свои потребности. Со снижением спроса очень вероятно, что работодатели постараются снизить расходы на рабочую силу, чтобы компенсировать издержки. Но, думаю, это будет непродолжительный период — через несколько месяцев эпидемическая ситуация наладится, спрос восстановится и все вернется на круги своя», — сказал эксперт.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что уменьшится спрос на топ-менеджеров и высокооплачиваемых специалистов.

Он считает, что на работу наймут тех, кто будет работать за меньшие деньги.

Около 14,5 миллиона человек, которые работаю в неформальном секторе, находятся под угрозой. Если им будут задерживать зарплату или вовсе не выплачивать, то они не смогут попросит помощи у властей.

Защищенным в период пандемии считаются чиновники, сотрудники бюджетной сферы и промышленности.

По словам генерального директора Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович, говорить, что коронавирус убьет какие-то специальности, нельзя, работа преобразится, и от сотрудников будут требоваться новые навыки, например, цифровые компетенции.

Лейбович заверил, что после перестройки процессов эффективность труда вырастет.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>