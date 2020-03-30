РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Центральный парк городского округа Мытищи закрыли в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Центральный парк городского округа Мытищи предварительно по 10 апреля закрыт для посетителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Аттракционы и все кафе, размещенные на территории парка, также закрыты. Дополнительные объявления о закрытии парка размещены на всех входных группах в Мытищинский парк», - говорится в сообщении.

С понедельника в Московской области введен режим самоизоляции для всех групп населения. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью. Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

Без веской причины жителей просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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