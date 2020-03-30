РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Отделения МФЦ Мытищ закрылись до 3 апреля в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации горокруга.

«МБУ «МФЦ Мытищи», как и все МФЦ на территории Московской области, приостановил работу с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об объявлении нерабочих дней в стране. С 4 апреля МФЦ возобновит работу по предварительной записи. С теми, кто записался на подачу документов в период с 30 марта по 3 апреля, свяжутся операторы МФЦ, чтобы предложить новую дату и время для записи», - говорится в сообщении.

Получить услуги можно в электронном виде на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru) и на Федеральном портале госуслуг РФ (gosuslugi.ru).

Записаться на прием в МФЦ и задать вопросы о порядке получения услуг в электронном можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30. Для жителей городского округа работает также Telegram-канал, где можно произвести запись.

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