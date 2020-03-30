РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Все офисы Многофункционального центра (МФЦ) в Балашихе временно не ведут прием населения, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ городского округа.

«МФЦ Балашихи приостанавливает работу с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об объявлении нерабочих дней в стране. С 4 апреля работа МФЦ возобновится по предварительной записи. Тем, кто записался на сдачу документов с 30 марта по 3 апреля, будут предложены новые даты и время посещения МФЦ», - говорится в сообщении.

Получить услуги можно в электронном виде на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru) и на Федеральном портале госуслуг РФ (gosuslugi.ru).

Запись на прием в МФЦ и консультации о порядке получения услуг в электронном виде по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30 с 8:00 до 20:00. Горячая линия МФЦ Московской области не прекратит работу в условиях объявленной нерабочей недели.

С понедельника в регионе введен режим самоизоляции для всех групп населения. Покидать дома жителям можно при необходимости обратиться за экстренной медицинской помощью, прямой угрозе жизни или здоровью, для поездок на работу, если это необходимо, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выноса мусора.

Без веской причины жителей просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.