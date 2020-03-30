РИАМО - 30 мар. Бывшего председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, который умер на 67 году жизни, похоронят на Митинском кладбище 31 марта, сообщает РИА Новости.

Горбунов умер из-за тяжелого заболевания, от которого он страдал на протяжении долгого времени.

«(Похороны – ред.) - Митинское кладбище, во вторник (31 марта – ред.)», – говорится в материале.

Горбунов работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года. В 1995 году он возглавил комиссию. Горбунов ушел с должности в середине марта из-за проблем со здоровьем.