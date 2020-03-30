РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. Безработным жителям Домодедова, которым назначали дни перерегистрации в центре занятости населения с 30 марта по 3 апреля, сообщат новые дни явки, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«ГКУ МО Домодедовский центр занятости населения информирует: все безработные граждане, ранее назначенные для перерегистрации с 30 марта по 3 апреля, на эти дни получили новые дни явки в центре занятости (будет проведен обзвон граждан). Если вы не получили информацию о другом дне перерегистрации, то, начиная с 30 марта, можете узнать дату по телефону: 8(496)794-38-02», - говорится в сообщении.

С понедельника, согласно письму министерства социального развития Московской области, перерегистрация безработных граждан производится 1 раз в месяц, а первичная регистрация граждан осуществляется только по предварительной записи. Записаться можно по телефону 8(496)794-38-00.

В центрах занятости осуществляется пропускной режим согласно спискам на первичный прием и на повторную регистрацию.

Также с 30 марта на 6 месяцев приостанавливается работа по выдаче справок для оформления социальных выплат.

«Данные справки предоставляются только через систему межведомственного электронного взаимодействия или через официальной письменной запрос, полученный почтой или электронной почтой. Телефон: 8(496)794-38-02», - добавляется в сообщении.

Работодатели должны размещать информацию о работе через личный кабинет на портале «Работа в России» или пересылать ее в ЦЗН по электронной почте. Телефоны для справок: 8(496)794-38-01 и 8(496)794-38-03.

Для поиска работы жителям также советуют пользоваться порталом «Работа в России». Все вакансии, которые работодатели заявляют в центр занятости населения, ежедневно размещаются на портале.

Получить консультацию можно по телефону: 8(496)794-38-03.