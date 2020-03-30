РИАМО - 30 мар. Курс рубля сильно снизился в понедельник по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

Так, доллар перевалил за 80 рублей, а евро сейчас стоит больше 89 рублей.

«Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 4,97% — до 26,56 доллара за баррель», - говорится в сообщении.

Курс рубля обвалился из-за падения цен на нефть более чем на 30% 9 марта. Нестабильность вызвана развалом сделки ОПЕК+, страны не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи нефти во втором квартале 2020 года.