РИАМО - 30 мар. В Московском метрополитене начали проводить обработку шахт тоннельной вентиляции, которые обеспечивают воздухообмен в пассажирской зоне, генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Один генератор может обработать до 6 тысяч кубических метров, а за счет распыляемого пара, который покрывает все помещение, эффективность такого применения очень высока», - говорится в сообщении.

Вентиляционные агрегаты системы тоннельной вентиляции московского метро для большего увеличения воздухообмена перевели в усиленный режим работы.

Кроме того, проводится внеплановая промывка и замена фильтров в системе местной вентиляции, обеспечивающая воздухом служебные помещения станций: фильтры стали менять в два раза чаще, а сами вентиляционные установки регулярно промываются.

Несколько раз в час более 500 точек воздухозабора и воздуховыброса обновляют весь воздух в метрополитене. Всего в системе местной вентиляции метро задействовано свыше 12 тысяч агрегатов, а 1 тысяча агрегатов тоннельной вентиляции обеспечивают воздухообмен всей пассажирской зоны. Обслуживание вентиляционного комплекса проводится регулярно, а сейчас – еще чаще.

В Московском метрополитене принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов. Благодаря этому оно остается одним из самых безопасных общественных пространств. Постоянно проводятся необходимая уборка и дезинфекция составов, весь эксплуатируемый парк поездов проходит дезинфекцию в том числе с помощью ультрафиолета, фильтры меняют чаще.

В метро в необходимом объеме созданы запасы средств дезинфекции для обработки вагонов и инфраструктуры. Кроме того, контроль за здоровьем персонала существенно усилен.

В столице зафиксировано 1014 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С понедельника режим самоизоляции в столице введен для всех жителей.

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