РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар.Налоговая инспекция городского округа Мытищи приостановила прием жителей в связи с профилактикой распространения коронавируса, говорится в сообщении ИФНС России по горокругу Мытищи Московской области.

«В целях предупреждения распространения инфекции в налоговых органах Московской области усилены профилактические меры по защите граждан. В период с 30 марта по 3 апреля приостанавливается прием и обслуживание налогоплательщиков в ИФНС России по городскому округу Мытищи, в том числе и по онлайн-записи», - говорится в сообщении.

Ранее также приостановили прием налогоплательщиков по субботним дням.

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