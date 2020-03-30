РИАМО - 30 мар. Средняя стоимость презервативов выросла в Москве за неделю на 7% до 371 рубля, подорожание произошло из-за покупательского ажиотажа, пишет газета «Известия».

Спрос на эту продукцию в регионах России вырос на треть. В Москве же презервативы подорожали сильнее, чем продукты питания, включая гречку, стоимость которой в столице выросла на 4,5%.

«Средняя цена на презервативы в Москве с 16 по 22 марта, по сравнению с первой неделей месяца, увеличилась до 371 рубля за упаковку, а продажи выросли на 14%. Этот товар продемонстрировал самое большое подорожание из всей потребительской линейки (среди базовых товаров)», - говорится в материале.

Эксперты говорят, что спрос вызван желанием горожан закупиться впрок всеми видами товаров. Гендиректор DSM group Сергей Шуляк отметил, что сомневается в повышении сексуальной активности у россиян во время карантина.

«Мы тоже фиксируем, что на фоне ажиотажного спроса продавцы постепенно повышают цены на товары. Причем рост продаж есть и по всем видам лекарственных средств. И если спрос на продукты питания уже начал спадать и их реализация стабилизировалась, то в нашем секторе этого пока не произошло: повышенные продажи сохранятся еще в течение двух недель. Не исключено, что цены тоже будут расти», - добавил Шуляк.

Что касается других продуктов, то самым большим спросом на позапрошлой неделе пользовалась гречка.

В то же время в ФАС заверили, что мониторят цены на социально значимые товары и продукты. Уже назначено 11 внеплановых выездных проверок в 10 субъектах России. Если проверки подтвердят признаки картельного соглашения, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Виновные будут оштрафованы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>