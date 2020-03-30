РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 тысяч кубических метров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Безсонова.

«За прошедшую неделю, с 23 по 29 марта, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 651 кубометр твердых коммунальных отходов и 1936 кубометров «сухих» отходов», – сказала Безсонова.

Она отметила, что в вывозе мусора задействовали 79 человек и 48 единиц техники: 19 мусоровозов, 21 бункеровоз, 4 ломовоза и 4 мусоровоза для раздельного сбора отходов.