РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. Щелковский городской парк культуры и отдыха временно закрыт для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация парка приняла решение о закрытии территории во избежание скопления людей», - говорится в сообщении.

С понедельника в Московской области введен режим самоизоляции для всех групп населения. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью. Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

Без веской причины жителей просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

При этом данный режим не запрещает въезжать и выезжать из Подмосковья.